رئيس هيئة الاستثمار: سنعمل على تقديم الخدمات بمجال تطوير البنى والبيئة الجامعية

2024-01-14 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ،اليوم الأحد، العمل على تقديم الخدمات بمجال تطوير البنى والبيئة الجامعية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، بحث اليوم مع رئيس جامعة بغداد بهاء إبراهيم كاظم، آفاق التعاون في المجالات الاستثمارية التي تسهم في تطوير البنى والبيئة التعليمية للجامعة".

وأشار مكية ، بحسب البيان، إلى أن "العراق يمر بمرحلة استقرار تسمح بتطوير مؤشرات العمل ضمن سياقات السياسة الاستثمارية، والانفتاح على مختلف القطاعات الحيوية والمهمة ومنها التعليم العالي ومؤسساته الجامعية والبحثية".

وأكد ، أن "الهيئة تحفظ مكانة الجامعات وأسرها التدريسية والوظيفية، وستعمل على تقديم خدماتها الاستثمارية في مجال تطوير البنى والبيئة الجامعية الملائمة للأساتذة والطلبة" ،موضحاً "أهمية تنمية التعاون وتطوير العلاقات والتنسيق في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية للجامعات العراقية كافة".

من جانبه، أعرب رئيس جامعة بغداد بهاء إبراهيم كاظم عن "شكره لاهتمام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، تطوير العلاقات الاقتصادية بين المؤسستين بما يخدم مشاريع الجامعة وبيئتها العلمية".