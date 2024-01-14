وزير التربية يوجه المديريات العامة بالابتعاد عن المصطلحات الدخيلة

2024-01-14 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، المديريات العامة بالابتعاد عن المصطلحات الدخيلة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "حفاظاً على القيم العليا داخل المؤسسات التربوية في عموم العراق، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري المديريات العامة للتربية كافة بعدم استخدام وتداول المصطلحات الدخيلة التي تتنافى مع العادات والتقاليد المجتمعية العراقية في المخاطبات الرسمية تحت أي ظرف أو مناسبة للحيلولة دون تفشيها بين الشرائح التربوية".وأضاف البيان أن "القرار جاء استناداً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي منعت استعمال مصطلح (النوع الاجتماعي) حيثما يرد نظراً لحساسية المفردة وتنافيها مع القيم والمثل العليا في بلدنا الحبيب".