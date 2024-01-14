بحضور العراق.. اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا تعقد اجتماعها الـ 32

2024-01-14 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واععقدت اللجنةُ التنفيذيّة لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم اليوم الأحد، اجتماعها الثاني والثلاثين، والأول لعام 2024، برئاسةِ الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا، لمناقشةِ العديد من البنود والمحاور، وحضره رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال عضو المكتب التنفيذيّ في الاتحاد الآسيويّ عن منطقةِ غرب آسيا.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " الاجتماع تزامن مع أحداثِ منافسات بطولةِ كأس آسيا الجارية في العاصمةِ القطرية الدوحة، وأقيم في فندق الريتز كارلتون."وأضاف أن" اللجنة التنفيذيّة اطلعت على تَقريرِ النشاطات التي أنجزها الاتحادُ منذ انعقاد آخر اجتماعٍ للجنة عام 2023، إلى جانبِ المقترحاتِ المدرجة على أجندة 2024. وبحسب التقرير، نظم الاتحادُ العام الماضي بطولةَ اتحاد غرب آسيا الثالثة للناشئات التي جرت في لبنان، والبطولة الرابعة لكرةِ القدم الإلكترونيّة التي أقيمت في المملكةِ العربية السعودية، وبطولة الوطنيّ ايرثلنك تحت 23 عاماً بضيافةِ العراق، والبطولة الرابعة للناشئات في الأردن، والبطولة الثانية للواعدات في الأردن والبطولة العاشرة للناشئين في عُمان."وواصل أن " أجندةُ 2024 تضمنت العديدَ من النشاطات والبطولات، حيث تم اقتراحُ إقامة البطولة العاشرة للرجال خلال فترة الصيف أو نهاية العام، بما يتناسب مع الأجندة الدوليّة والآسيوية، فيما البطولة الخامسة تحت 23 عاماً في آذار خلال أيام الفيفا. وتحضيراً للمنتخباتِ قبل التصفيات الآسيوية، تمّ اقتراح البطولة الرابعة للشباب في 25 حزيران في السعودية، البطولة الحادية عشرة للناشئين في آب 2024، وكذلك البطولة السادسة تحت 23 عاماً خلال أيام الفيفا بالربع الأخير من العام ضمن ستراتيجيةٍ لتحضير المنتخبات قبل خوض التصفيات الآسيوية القادمة لهذه الفئة. وفي ما يتعلق ببطولاتِ كرة الصالات، ستقام البطولةُ السادسة للرجال في آذار 2024 في العراق، بهدف تطوير اللعبةِ بالمنطقة وقبل النهائيات الآسيوية".وتابع" وجرى خلال الاجتماع اقتراحُ تنظيم بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للكرة الشاطئية خلال الربع الأخير من العام، وبحيث يتم التباحثُ مع الاتحاد العماني بهذا الخصوص. ومن بين البطولاتِ التي ينوي الاتحادُ إقامتها أيضاً، البطولة الخامسة لكرة القدم الإلكترونية خلال حزيران، والبطولة الثامنة للسيدات في شباط في السعودية، والبطولة الثالثة لأنديةِ السيدات في السعودية خلال الربع الأخير من العام، والبطولة الخامسة للشابات في كانون الأول ، كما وصادقت اللجنةُ على ستراتيجية الاتحاد للعام 2024، حيث يسعى الاتحادُ لتنظيم بطولاتٍ عالية المستوى ونشاطاتٍ تطويريةٍ للارتقاء بمستوى كرة القدم في المنطقة. واطلعت اللجنةُ التنفيذيّة إلى جانب ذلك، على مشروع مؤسسةِ اتحاد غرب آسيا لكرة القدم “WAFF FOUNDATION”، واتفاقية التعاون مع اتحاد كأس الخليج التي تهدف لتنظيمِ البطولات بين الاتحادين وتطوير كرة القدم.