2024-01-14 14:02:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت النائبة عن كتلة الصادقون زهرة البجاري، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، إن الاحزاب العراقية تؤمن بمبدأ الرجل اولا، فيما لفتت الى أن الكوتا دعمت وجود المرأة في مجالس النواب والمحلية.

وأكدت البجاري لـ "بغداد اليوم"، أنه "لولا الكوتا في الانتخابات لكن وجود المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية ضعيف جدا"، مبينةً أن "الاحزاب العراقية لها طابع ذكوري وهي تعتمد مبدأ الرجل اولاً".

واضافت: "في البصرة على سبيل المثال لاتوجد أي إمرأة في منصب مدير عام او مستشار والامر على حاله في بقية المحافظات"، لافتةً الى أن "السياسة في العراق تهمش المراة ولولا الكوتا لما كان عدد من النساء في مجلس النواب وحتى المجالس المحلية".

واشارت البجاري الى أن "هناك كفاءات نسوية في المجالات كافة، لكن جميعهن مهمشات رغم اعلان الاحزاب دعمها لحقوق المرأة لكن الحقائق مختلفة جدا".

ويقصد بالكوتا النسائية تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء، كما عرفت بأنها تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية(4) وتطبيق هذا النظام يتطلب إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستوياتها التنظيمية كافة، فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلهن من قبل النساء، بحيث لا يجوز أن يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانوناً، أي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء،