2024-01-14 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن وفداً منها سيزور يوم غد أربيل لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية للإقليم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً من رئاسة مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين والقضاة، سيزور يوم غد أربيل".

وأضافت أن "هدف الزيارة هو للتباحث مع رئاسة إقليم كردستان حول تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم"، مبينة أن "يوم 16 من الشهر الحالي سيكون اللقاء لتحديد موعد الانتخابات".