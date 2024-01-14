تظاهرة تربوية في خانقين للمطالبة بتنفيذ 5 مطالب أساسية

2024-01-14 14:16:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر المئات من الكوادر التربوية، يوم الأحد، في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى للمطالبة بالحقوق المالية والمعيشية.

وقال اوميد محمود (مدرس) لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر التربوية تظاهرت للمطالبة بخمس مطالب أساسية، هي تحويل رواتب موظفي الإقليم من وزارة التربية الى مسؤولية وزارة المالية الاتحادية وصرفها بالدفع الالكتروني (الماستر كارد)، وبيان مصير الرواتب المدخرة من قبل حكومة اقليم كوردستان، واطلاق العلاوات، وتعيين العقود (المحاضرين)، ومساواة الرواتب التقاعدية مع رواتب المتقاعدين في الحكومة الاتحادية".

واكد محمود ان "موظفي التربية يطالبون بعزل ملف رواتب وقوت المواطنين عن الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل، لافتاً إلى أن "اوضاع الكوادر التربوية المعيشية والمالية مزرية ومحط احباط كبير".

واشار محمود الى ان "جميع الأسواق تمتنع عن البيع بالآجل لموظفي التربية مع تراكم مبالغ بدل إيجارات المنازل والشقق السكنية منذ اشهر طويلة"، مؤكداً أن "استحقاق الموظف الواحد بذمة حكومة الإقليم يتراوح من 30 إلى 35 مليون دينار".

ولفت إلى أن "70% من موظفي الاقليم في مدارس خانقين، مضربين عن الدوام وسط ألم وحزن يعتصرهم حيال مصير الطلبة ومستقبلهم الدراسي"، مؤكدا أن "الكوادر التربوية حريصة كل الحرص على استئناف الدوام بهيبة محفوظة وحقوق معيشية مضمونة".