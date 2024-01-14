صحة صلاح الدين تعلن خطتها الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع)

2024-01-14 14:30:03 - المصدر: واع

صلاح الدين – واعأعلنت دائرة صحة صلاح الدين، اليوم الأحد، انتهاء استعداداتها لزيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع).وقال المخول بصلاحيات مدير عام صحة صلاح الدين، خالد برهان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم انتهاء الاستعدادات للزيارة المليونية في سامراء المقدسة، بذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع)"، لافتاً إلى أنه "تمت مشاركة 19 مفرزة طبية ونشر 40 سيارة إسعاف على طول الطريق بين العاصمة بغداد وسامراء المقدسة"،وأضاف برهان، أن "جميع المؤسسات الصحية في حالة استنفار قصوى من اليوم وحتى نهاية الزيارة، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية لزوار مدينة سامراء المقدسة طيلة أيام الزيارة".وتابع: "وفرنا وجهزنا المفارز الطبية بالعلاجات والمستلزمات الطبية المختلفة فضلاً عن سيارات الإسعاف".