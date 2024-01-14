2024-01-14 14:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري منطقة جنوب شرق الأناضول، يوم الأحد، أن العراق احتل المركز الثالث كأكبر مستورد للفستق التركي من بين 96 بلدا خلال العام الماضي 2023.

وبحسب بيانات أحصتها وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بلغت عائدات تركيا من تصدير الفستق إلى 96 بلدا خلال العام الماضي، 151 مليونا و568 ألف دولار.

وأضافت أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا للفستق التركي بـ36 مليونا و9 آلاف دولار، تلتها إيطاليا ثانيا بـ22 مليونا و460 ألف دولار، ثم العراق ثالثا بـ12 مليونا و628 ألف دولار.

واوضحت ان ولايتا "شانلي أورفة" و"غازي عنتاب"، تنتج الكمية الأكبر من الفستق الذي يشتهر بجودته العالية ومذاقه الفريد محلياً وعالمياً.