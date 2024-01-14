أنس.. يجمع الدراما دانس في (بيت أبو عبد الله)

2024-01-14 14:52:17 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد الفنان أنس عبد الصمد، اليوم الأحد، أن المهرجان العربي للمسرح يعيد العراق إلى الحضن العربي من خلال هذا الكرنفال الكبير الذي يقام على أرض بغداد.وقال أنس لوكالة الأنباء العراقية (واع): "المهرجان العربي للمسرح في بغداد نظم تنظيماً عالياً وباحترافية من عروض وندوات نقاشية وبحوث فكرية"، مشيراً إلى أن "الجمهور العراقي متعطش لهذه المهرجانات الكبيرة والمهمة، التي تعيد للمسرح القوة والجمال والإبداع والأفكار الجديدة والتنافس المشروع".وأضاف: "أشارك في المهرجان بمسرحية (بيت أبو عبد الله) مؤلفاً وممثلاً ومخرجاً الى جانب الفنانين ثريا أبو غانمي من تونس وعمر أيوب ومجموعة من المؤدين الشباب، حيث عرضت المسرحية على مسرح الرشيد، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح".وتابع أن "مسرحية بيت أبو عبد الله أنجزتها على طريقة (الميتا مسرح) بأسلوب جديد، أما عن فكرتها فهي تتحدث عما يدور من أحداث داخل بيت أبو عبد الله وفيها إشارة رمزية للوطن، وقد اعتمدت المسرحية على الرقص المعاصر (الدراما دانس) وهناك انسجام بين المسرح والرقص يولد عروضاً لها طبيعة تنسجم مع متطلبات المسرح العربي وهذا فيه رؤية إخراجية كأي مسرح".