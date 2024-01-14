2024-01-14 14:54:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأحد، أن اقليم كوردستان حاول دائماً لعب دور هام في استقرار العراق.

وقال مكتبه في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مسعود بارزاني استقبل، اليوم، السفيرة الفنلندية الجديدة لدى العراق آنو ساريلا، موضحا أن السفيرة الفنلندية أعربت خلال اللقاء عن سعادتها بزيارة إقليم كوردستان، وأشادت بما يشهده إلاقليم من استقرار وتقدم.

وبين البيان، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في العراق والمنطقة بشكل عام والعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد، والتأكيد على استمرار المحادثات لحل القضايا بينهما.

وشكر بارزاني السفيرة الفنلندية وتمنى لها التوفيق في مهامها، كما شكر الحكومة والشعب الفنلنديين على مساعدتهم لإقليم كوردستان، وأثنى على دور القوات الفنلندية وقوات التحالف في مكافحة الإرهاب، واشار الى ان اقليم كوردستان حاول دائماً لعب دور هام في استقرار العراق.

وثمنت السفيرة الفنلندية بدور وخبرة الرئيس بارزاني وإقليم كوردستان في المنطقة.

كما استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم، سفيرة فنلندا لدى العراق آنو ساريلا.

وقال مكتبه في بيان، أنه تم خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر بشأن آخر مستجدات وتطورات أوضاع العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وتمحور الاجتماع، وفق البيان، حول العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إذ جرى التأكيد بهذا الصدد، على أهمية ضمان الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم، واستئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان بأسرع وقت.

كما تناول الاجتماع، بحسب البيان، أهمية حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق، والحفاظ على سلامة قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في العراق، مع ضرورة مواصلة أداء مهامها.