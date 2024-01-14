الصناعة تعلن تحقيق مراحل إنجاز متقدمة بمشروع الحديد والصلب في البصرة

2024-01-14 15:22:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، تحقيق مراحل إنجاز متقدمة بمشروع حديد التسليح بمحافظة البصرة، فيما أكدت افتتاحه خلال الأشهر المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): "مشروع الحديد والصلب من المشاريع الستراتيجية التي ركزت عليها وزارة الصناعة والمعادن خلال الفترة الماضية".

وأوضحت، أن "الوزارة، باشرت بمشروع تأهيل مصانع الحديد والصلب بمحافظة البصرة لتأمين الاحتياج المحلي من حديد التسليح تماشياً مع حملة الإعمار والبناء التي تشهدها البلاد"، مؤكدة أن "المشروع وصل الى مراحل إنجاز متقدمة ومن المؤمل خلال الأشهر المقبلة افتتاحه وإتمامه بالكامل، وبالتالي سيؤمن حديد التسليح بالأسواق المحلية".

وأشارت، الى أن "وزارة الصناعة، مستمرة بتجهيز المحولات الكهربائية الى وزارة الكهرباء"، منوهة بأن "التجهيز يتم من قبل شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية والشركة العامة للصناعات الكهربائية وتشمل محولات التوزيع والقدرة وبجميع السعات".

وأضافت، أن "شركة أور العامة بمحافظة ذي قار التابعة للوزارة تعمل على إنتاج القابلوات الكهربائية (الأسلاك) بمختلف القياسات ويتم تجهيزها لصالح وزارة الكهرباء أيضاً".