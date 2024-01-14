الغرف التجارية: الحكومة تمكنت خلال عام من تغيير معايير دعم القطاع الخاص

2024-01-14 15:50:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلن اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأحد، أن الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي أعطت انطباعاً عن التعافي الاقتصادي للعراق، فيما أشار الى دعم الحكومة للقطاع الخاص وتغيير العديد من الأنظمة والقوانين لمساندته.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "افتتاح معرض بغداد الدولي بدورته الحالية هو حدث يعطي بأن العراق تعافى وبقوة، خاصة مع الأعداد الكبيرة المشاركة من الدول والتي ترسم صورة إيجابية نحو عراق متطور اقتصادياً في المجالات كافة".

وأوضح، أن "المملكة العربية السعودية شاركت بـ140 شركة مما أعطى الدافع الأكبر بأن يكون العمل على الدورة الحالية للمعرض بشكل يختلف عن السنوات السابقة من حيث الأداء وتنظيم دخول الشركات"، مشيراً الى أنه "لأول مرة تدخل المعرض شركات عراقية بحجم كبير، منها شركات تجارية وسياحية وصناعية".

وأضاف، أن "الحكومة، أعطت الأولوية في البرنامج الحكومي للقطاع الخاص"، منوهاً بأن "تطور البلاد من الناحية الاقتصادية يبدأ بالمعارض والمؤتمرات، إذ ينتج عنها توقيع اتفاقيات".

وأكد، أن "رئيس الوزراء هو الداعم الأول للقطاع الخاص بالمجالات كافة ومساند بالمحافل الخاصة به، مما أدى الى تغيير الكثير من الأنظمة والقوانين، فضلاً عن تغيير قوانين الضرائب والجمارك ودعم المصارف والبنوك"، لافتاً الى أنه "خلال عام واحد تمكنت الحكومة من تغيير معايير دعم القطاع الخاص".