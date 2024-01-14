المؤتمر الأول لمكافحة الفساد ينعقد برعاية السوداني ويصدر سبع توصيات 

2024-01-14 15:52:21 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل عقد مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد (14 كانون الثاني 2024)، المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، برعاية وحضور رئيس الوزراء، الذي استعرض الجهود المبذولة في هذا المضمار خلال عام كامل، بحضور عدد من الوزراء والنواب والمستشارين ومسؤولي الدوائر والهيئات المعنية بمكافحة الفساد، الذي تمخض عنه إصدار سبع توصيات ومنها الإسراع في حسم الشكاوى والدعاوى والسعي لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول والمنظمات الدولية فضلاً عن تشريع قانون لاستحداث هيئة الرقابة