مصدر: بغداد تقرر إرسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب موظفي كردستان

2024-01-14 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس الوزراء العراقيّ، اليوم الأحد (14 كانون الثاني 2024)، إرسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب إقليم كردستان.

وأبلغ مصدر حكومي "بغداد اليوم"، بأن" مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ارسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأمس السبت، أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي تقديم جلسة مجلس الوزراء ليوم غد الأحد (14 كانون الثاني 2024)، بدلا من يوم الثلاثاء الذي يشهد كل أسبوع عقد الجلسات الاعتيادية للمجلس.

وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس الوزراء الثالثة لهذا العام ستعقد يوم غد الأحد بدلاً من الثلاثاء".

وأضاف، أن "ذلك بسبب مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية بنسخته الرابعة والخمسين والتي ستبدأ أعماله في الخامس عشر من كانون الثاني الجاري وحتى التاسع عشر منه".



