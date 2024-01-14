المنتخب الياباني يحقق أول فوز له في بطولة آسيا

2024-01-14 16:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب الياباني لكرة القدم، يوم الأحد، فوزه الأول على حساب نظيره الفيتنامي ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة آسيا.

انتهى الشوط الأول بتقدم اليابان بنتيجة 3-2، وجاءت أهداف اليابان عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقتين (11، و45) واللاعب كابتو ناكامورا في الدقيقة 45+4، بينما سجل منتخب فيتنام هدفيه عن طريق اللاعب نغوين دينه باك في الدقيقة 11، واللاعب فام توان هاي في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل اليابانيون هدفهم الرابع في الدقيقة 85 من عمر المباراة عن طريق اياسي اويدا.

وتنطلق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد على استاد خليفة الدولي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية لبطولة آسيا، والمباراة الثانية لهذا اليوم تجمع منتخبيّ الإمارات وهونغ كونغ، وفي المباراة الثالثة ضمن الجموعة الثانية أيضاً يلتقي المنتخبين الفلسطيني والإيراني على استاد المدينة التعليمية وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.