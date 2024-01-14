نيجيرفان بارزاني والعامري يؤكدان على تجنيب العراق الانجرار بأزمات المنطقة

2024-01-14 16:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، يوم الأحد، على ضرورة حماية أمن واستقرار العراق وعدم الانجرار في أزمات المنطقة.

وذكر إعلام رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني بحث مع العامري في بغداد الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في العراق وتعقيدات المنطقة، وأكد الجانبان على ضرورة حماية أمن واستقرار العراق وعدم انجراره ليكون جزءاً من ازمات وتعقيدات المنطقة.

وكان بحث المشاكل بين أربيل وبغداد وأهمية حلها من خلال الحوار والتفاهم، جانباً آخر من اللقاء، واتفقا في الرأي على دفع المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان وعدم المساس بحياة وقوت المواطنين.