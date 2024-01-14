2024-01-14 17:16:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق المنتخب الياباني أول فوز له في منافسات بطولة آسيا الجارية مبارياتها في العاصمة القطرية الدوحة عندما تغلب على نظيره الفيتنامي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة وقادها الحكم جونغ هيوك كيم.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الفريق الياباني تقدم أولاً في الدقيقة (11) عن طريق لاعبه (تاكومي مينامينو) ،لكن منتخب فيتنام أدرك التعادل في الدقيقة (16) بواسطة لاعبه (دينه باك نجوين)".وأضاف، أن" المنتخب الفيتنامي أضاف الهدف الثاني له في الدقيقة (33) عن طريق لاعبه (توان هاي فام)، لكن الفريق الياباني أنتفض وسجل هدفين في الدقيقتين (45 و3+45) بواسطة (تاكومي مينامينو) و(كايتو ناكامورا) لينتهي الشوط الاول بتقدم اليابان بثلاثة أهداف لهدفين".وأوضح أن " الفريق الياباني أضاف الهدف الرابع في الدقيقة الـ(85) من المباراة بواسطة لاعبه(أياسي يويدا) ليحقق أول فوز وثلاث نقاط له في البطولة".