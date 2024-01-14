العثور على اكداس للعتاد والعبوات الناسفة في 4 محافظات

2024-01-14 17:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الناطق باسم خلية الإعلام الأمني

العميد مقداد

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العثور على اكداس للعتاد والعبوات الناسفة

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وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قيادة القوات البرية ضمن قواطع عمليات (غرب نينوى، صلاح الدين، الانبار، الجزيرة كركوك) واجبات تفتيش.

اذ تم العثور على اكداس عتاد وعبوات ناسفة والغام ومقذوفات من مخلفات عصابات داعش الإرهابية تم تفجيرها دون حادث يذكر.

ان قواتنا الأمنية مستمر في عملياتها لتطهير أرض الوطن من دنس الإرهاب ومخلفاته.

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14 كانون الثاني 2024