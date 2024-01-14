"الشتاء الأدفأ منذ سنوات".. توقعات بموجة باردة نهاية الشهر في العراق

2024-01-14 17:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير توقعات الطقس اليوم الأحد (14 كانون الثاني 2024)، الى قدوم موجة باردة نهاية الشهر الجاري في العراق.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "رغم أنه لا توجد مؤشرات في المدى القريب على قدوم موجات برد قارسة ومتطرفة، وربما هناك موجة باردة نهاية الشهر (الجاري) وبداية الشهر المقبل".

وأضاف "انتهت مربعانية الشتاء حسب توقيت شبه الجزيرة، معلنة (أدفأ شتاء) على منطقتنا منذ سنوات طويلة".

ولفت "ننتطر ما تخبأه باقي ايام الشتاء".