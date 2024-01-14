كركوك تحدد نسبة الإنجاز بجسر داقوق وموعد دخوله للخدمة

2024-01-14 17:56:01 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاويحددت دائرة الطرق والجسور في كركوك، اليوم الأحد، نسبة الإنجاز بمشروع جسر داقوق الذي تعرض للانهيار العام الماضي، وموعد إكمال الأعمال فيه ودخوله للخدمة.وقال رئيس الدائرة المهندس المقيم علي عباس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل متواصل لإكمال ممر الإياب لجسر داقوق ونسبة الإنجاز الفعلية بلغت أكثر من 60 بالمئة وبدأت الشركة المنفذة حاليا بنصب الركائز الرئيسية للجسر بعد إكمال صب الفضاءات المتضررة".وأضاف، أن "العمل يسير بوتيرة متصاعدة على أمل إكمال جميع الأعمال ودخوله إلى الخدمة منتصف العام الحالي ليكون جاهزا لمرور المركبات بجميع أنواعها" مبينا أن "جسر داقوق من الجسور المهمة التي تربط العاصمة بغداد بمحافظة كركوك وإقليم كردستان".