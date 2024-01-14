2024-01-14 18:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني التابعة لإدارة سوران المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، تمكن فرقها من إنقاذ 11 شخصاً حاصرتهم الثلوج الكثيفة التي هطلت في إحدى المناطق الجبلية في ناحية سميلان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تلقت الليلة الماضية بلاغاً بأن عدداً من الأشخاص في المنطقة الجبلية المعروفة باسم (كويستاني كوشينه) قد حاصرتهم الثلوج الكثيفة التي هطلت في المنطقة".

وأضاف أن "اثنين من فرق الإنقاذ التابعة لمركز الدفاع المدني في سميلان-جومان التابعتين للمديرية، توجهت على الفور الى المنطقة المذكورة وبعد جهود مكثفة تمكنتا من إنقاذ جميع السياح بمساعدة شرطة سميلان، إلا أن وعورة المنطقة تسببت بصعوبات عدة لفرق الإنقاذ وأصابتها بإرهاق كبير".

وأوضح البيان، وفقا لتقارير فرق الانقاذ فإن "هؤلاء السياح وصلوا إلى هذا المكان الليلة الماضية، بهدف السياحة ولكنهم حوصروا بسبب كثافة كميات الأمطار والثلوج التي هطلت في المنطقة".