استخبارات الدفاع تطيح بمتهمين يتاجران بالآثار في بابل

2024-01-14 18:44:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن إطاحة المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع بمتهمين اثنين يتاجران بالآثار في بابل.وذكر الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية ذاتها من الإطاحة بمتهمين أحدهما امرأة يتاجران بالقطع الأثرية".وأضافت، أنه "تم ضبط بحوزتهما بالجرم المشهود قطعة أثرية ثمينة كانا يحاولان بيعها، جاءت عملية القبض بعد استدراج المتهمين من محافظة النجف إلى محافظة بابل وبكمين محكم القي القبض عليهما وإحالتهما إلى القضاء".