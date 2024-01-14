الشيخ حمودي وبارزاني يؤكدان دعم موقف الحكومة الاتحادية بإخراج قوات التحالف الدولي

2024-01-14 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الأحد، مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني دعم موقف الحكومة الاتحادية بإخراج قوات التحالف الدولي.وقال مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، استقبل عصر اليوم الأحد نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، وبحثا تطورات الوضع السياسي والأمني والحوارات الدائرة بين بغداد واربيل".وأضاف، أنه "خلال اللقاء، تطرق الطرفان الى مصير قوات التحالف الدولي، حيث اعتبرها الشيخ حمودي نقطة سوداء تعطي انطباعا خاطئا عن اوضاع العراق وتنفر الاستثمارات ومن الضروري جعل عام 2024 عاما لإنهاء الوجود الكامل لهذه القوات".من جانبه أثنى بارزاني على ذلك، مؤكدا "التزام اربيل باعتبارها جزء من العراق بأي قرار تتخذه بغداد لإنهاء وجود قوات التحالف".وأضاف البيان، أن "الطرفين أعربا عن تفاؤلهما بشأن الحوارات الدائرة بين بغداد وأربيل حول الملفات العالقة، وحرصهما على بناء دولة ينعم فيها الجميع بالحرية والحياة الكريمة".