نيجيرفان بارزاني يشيد قرار مجلس الوزراء العراقي: خطوة جيدة لحل المشاكل

2024-01-14 19:08:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الاحد، بقرار مجلس الوزراء العراقي بتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "X"‏ أن "زيارتنا إلى بغداد كانت بالدرجة الأساس للمشاركة في مراسم يوم الشهيد العراقي وبعد ذلك ومنذ يوم أمس أجرينا مجموعة من الاجتماعات مع جميع الجهات السياسية العراقية ويجب أخذ هذه اللقاءات بشكل طبيعي بما اننا نعيش على هذه الجغرافيا فمن الطبيعي أن نزور بغداد ونناقش المشاكل الموجودة ونحاول حلها".

وأضاف "ناقشنا في هذه اللقاءات على موضوعين أساسيين، الأول هي مسألة قوت مواطني اقليم كوردستان ونعتقد ان حكومة الاقليم أدت كل ما عليها من التزامات تجاه بغداد ويجب التعامل في مسألة الرواتب مع اقليم كوردستان كباقي المحافظات العراقية ويجب ان لا تتحول هذه المسألة الى سياسية او ورقة ضغط على اقليم كوردستان".

وأفاد مصدر حكومي، يوم الأحد، بإرسال 615 مليار دينار من الحكومة الاتحادية في بغداد، لتأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "مجلس الوزراء العراقي قرر، خلال جلسته المنعقدة حالياً، إرسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب إقليم كوردستان".

يأتي هذا بعد مباحثات أجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع المسؤولين في بغداد بشأن موازنة ورواتب شعب كوردستان، حيث قررت الحكومة الاتحادية اليوم ارسال جزء من موازنة الإقليم.

ووصل رئيس إقليم كوردستان أمس السبت إلى العاصمة بغداد للمشاركة في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم "الشهيد العراقي" ذكرى اغتيال آية الله محمد باقر الحكيم.

ودعا نيجيرفان بارزاني، خلال الحفل التأبيني القوى والأطراف السياسية إلى ضرورة تأدية دورها في العمل على حل مشكلة رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، مؤكدا أن الناس في الإقليم يعيشون وضعا معيشيا سيئا جراء عدم معالجة هذه الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.