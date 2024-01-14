نيجيرفان بارزاني يشيد بقرار بغداد بتمويل رواتب موظفي الاقليم: خطوة جيدة لحل المشاكل

2024-01-14 19:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الاحد، بقرار مجلس الوزراء العراقي بتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وقال بارزاني في حديث للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "زيارتنا إلى بغداد كانت بالدرجة الأساس للمشاركة في مراسم يوم الشهيد العراقي وبعد ذلك ومنذ يوم أمس أجرينا مجموعة من الاجتماعات مع جميع الجهات السياسية العراقية ويجب أخذ هذه اللقاءات بشكل طبيعي بما أننا نعيش على هذه الجغرافيا فمن الطبيعي أن نزور بغداد ونناقش المشاكل الموجودة ونحاول حلها".

وأضاف "ناقشنا في هذه اللقاءات على موضوعين أساسيين، الأول هي مسألة قوت مواطني اقليم كوردستان ونعتقد ان حكومة الاقليم أدت كل ما عليها من التزامات تجاه بغداد ويجب التعامل في مسألة الرواتب مع اقليم كوردستان كباقي المحافظات العراقية ويجب ان لا تتحول هذه المسألة الى سياسية او ورقة ضغط على اقليم كوردستان".

وتابع رئيس إقليم كوردستان؛ أن "رئيس الوزراء (العراقي) كان لديه تفهم جيد للغاية لهذه المسألة وانا متأكد من انه سيبذل كل جهده لحل هذه المشكلة وكما تعلمون فقد صدر قرار من مجلس الوزراء اليوم ونشكر سيادة رئيس الوزراء حيث ان هذا الموضوع لم يكون اصلا مدرجا في اجندة الاجتماع لكنه أكد على اضافته الى الاجندة ونعتقد ان هذا القرار بداية جيدة لحل المشاكل".

وبين بارزاني؛ أن "الموضوع الاخر يتعلق بالمسألة الامنية اذ اننا نعتقد ان الهجمات بالطائرات المسيرة على اقليم كوردستان سيقوّض الامن في الاقليم والعراق ايضا لانها مرتبطة ببعضها ولا يجب فصلها وهذه كانت مسألة اساسية تحدثنا عنها مع جميع الجهات السياسية، بالتأكيد يحتاج الى مناقشات أكثر لكننا نتمنى حلها".

وأشاد رئيس الاقليم بـ"صمود متقاضي الرواتب في اقليم كوردستان الذي كانوا صامدين و تحملوا كثيرا ونتمنى ان لا يصبح هذا الموضوع اعلاميا و يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام هذه السنة وتكون مسألة طبيعية مثل بقية محافظات العراق".

وأفاد مصدر حكومي، يوم الأحد، بإرسال 615 مليار دينار من الحكومة الاتحادية في بغداد، لتأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "مجلس الوزراء العراقي قرر، خلال جلسته المنعقدة حالياً، إرسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب إقليم كوردستان".

يأتي هذا بعد مباحثات أجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع المسؤولين في بغداد بشأن موازنة ورواتب شعب كوردستان، حيث قررت الحكومة الاتحادية اليوم ارسال جزء من موازنة الإقليم.

ووصل رئيس إقليم كوردستان أمس السبت إلى العاصمة بغداد للمشاركة في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم "الشهيد العراقي" ذكرى اغتيال آية الله محمد باقر الحكيم.

ودعا نيجيرفان بارزاني، خلال الحفل التأبيني القوى والأطراف السياسية إلى ضرورة تأدية دورها في العمل على حل مشكلة رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، مؤكدا أن الناس في الإقليم يعيشون وضعا معيشيا سيئا جراء عدم معالجة هذه الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.