الحلويات العراقية.. إقبال مستمر ومخاوف من التقليد (صور)

2024-01-14 19:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُعد الحلويات واحدة من العناصر الأساسية على المائدة العراقية، إضافة إلى وجودها بشكل رئيسي في المناسبات، وتتنوع في الوقت الحالي بين المستوردة والمحلية التي ما زال الإقبال عليها كبيراً.

أحمد كاظم عبد (صاحب محل حلويات الحمداني)، تحدث لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "الناس يقبلون على شراء الحلويات المحلية العراقية ويفضلونها على المستوردة بسبب استخدام المنتجات المحلية حصرا في المواد المستخدمة لصناعة هذه الحلويات مثل دهن الحر العراقي و الجوز والحليب وغيرها".

وبشأن المشكلات التي تواجه العلامات التجارية المحلية الخاصة بالحلويات، أضاف كاظم عبد: "نواجه بعض المشاكل في هذا الخصوص حيث يتم تقليد العلامات التجارية الاصلية من خلال التحايل ولا توجد حماية كاملة لهذه العلامات الحقيقة ونتمنى من وزارة التجارة الكوردستانية منع هذا التقليد".

وعن أنواع الحلويات التي تُباع في محال محلية، تابع بالقول: "الأنواع هي زنود الست والبقلاوة العراقية والزلابية والعوامات والبُرمة والدهين النجفية وغيرها الكثير".

ومن جهته، قال يوسف (موظف في محل حلويات)، للوكالة إن "الإقبال على شراء الحلويات جيد في مدينة أربيل، والأسعار تختلف حسب النوعية، ويزداد الإقبال أكثر في المناسبات كالأعياد وشهر رمضان ورأس السنة، إضافة إلى طلبات الزبائن للأعراس والمناسبات الخاصة والهدايا".