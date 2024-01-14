منتخب الإمارات يحقق الفوز على هونغ كونغ في بطولة آسيا

2024-01-14 19:52:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز منتخب الإمارات على منتخب هونغ كونغ، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة آسيا لكرة القدم الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

جرت المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على استاد خليفة الدولي، وانتهت لصالح الإمارات بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف دون مقابل جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سلطان الأميري في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب هونغ كونغ هدف التعديل بالدقيقة 49 عن طريق فيليب تشن، وتمكن منتخب الإمارات من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 52 عن طريق زايد سلطان جاسم، كما نجح الإماراتي يحيى الغساني بتسجيل هدف ثالث من ركلة جزاء نفذها عند الدقيقة 90+5.

ويختتم منتخبا فلسطين وإيران مباريات اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد المدينة التعليمية.