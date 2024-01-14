الأنبار.. انتظام توزيع السلة الغذائية يسهم باستقرار الأسعار بالأسواق المحلية

2024-01-14 19:54:00 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأكدت محافظة الأنبار، اليوم الأحد، أن توزيع مفردات السلة الغذائية بانتظام ساهم باستقرار الأسعار بالأسواق المحلية.وقال مدير فرع الرقابة التجارية والمالية في محافظة الأنبار احمد رشيد عاصي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " المواد الغذائية متوفرة في مخازن وزارة التجارة وتوزيع السلة الغذائية بانتظام ساهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية".وأضاف، أن "نسبة تجهيز السلة الغذائية بلغ 70‎%‎ للوجبة العاشرة لعام 2023 لكل من (ماده السكر والزيت والارز والعدس والمعجون) والتوزيع مستمر".وتابع إن "معدل تجهيز المشمولين بمفردات السلة الغذائية من الرعاية الاجتماعية بلغ 50٪ لكل من مادة (السكر والزيت والمعجون والشاي وحليب الكبار"، مبينا أن "عدد الأفراد المشمولين بفرع الأنبار بلغ (347223) ألف فرد، بواقع (99944) ألف عائلة".وعن مادة الطحين، أوضح عاصي أن "العمل مستمر بالمطاحن لتجهيز مادة الطحين وتوزيعها على المواطنين ضمن الحصة التاسعة إذ بلغ معدل تجهيز الوكلاء 90‎%‎".