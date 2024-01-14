وزير النقل يكشف عن نسب الإنجاز بالتصاميم الخاصة بطريق التنمية

2024-01-14 20:06:05 - المصدر: واع

بغداد- واعكشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد، عن نسب الإنجاز في تصاميم طريق التنمية والمكونات الثلاثة الأساسية، فيما أكد انه لن يكون هنالك تعارض بين ميناء الفاو وموانئ المنطقة بل سيكون هنالك تكامل اقتصادي فيما بينها، لافتاً في الوقت نفسه وجود لجان مشتركة مع دول الجوار لاستكمال خطوات المشروع وصولاً لعقد مؤتمر دولي.وقال السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "طريق التنمية مشروع استراتيجي دولي كبير يحقق تكاملاً اقتصادياً للمنطقة وبالتالي يحظى باهتمام بالغ من دول الجوار والدول الإقليمية وأوروبا لأنه حلقة وصل اقتصادية ممتازة بين الشرق والغرب وبين منطقة الخليج والصين وبعض الدول الإقليمية، وكذلك أستراليا مرورا بالعراق ثم تركيا ثم منها إلى اوروبا، وبالعكس أيضا من أوروبا إلى منطقة الخليج وإيران ودول الجوار، وبالتالي هذه الدول مهتمة كثيراً بطريق التنمية".وأضاف، أن "هناك مباحثات بين العراق وبين دول الجوار والصين والدول الأوروبية من أجل المشاركة في هذا المشروع وفي مقدمة هذه الدول المهتمة هي تركيا وايران والامارات وقطر، وهناك لجان فنية مشتركة شكلت من قبل العراق للتباحث مع هذه الدول في الجوانب الفنية للمشروع وضرورة تطابق المواصفات الفنية داخل العراق مع هذه الدول وكذلك مناقشة الموديل الاقتصادي لهذا المشروع ونحن بانتظار مؤتمر دولي في الفترة القادمة".وتابع السعداوي أنه "لا تعارض بين ميناء الفاو وموانئ دول المنطقة، إذ ستكون هنالك عملية تكامل اقتصادي فيما بينها لاسيما وان الخطوط الملاحية للموانئ هي بالضبط مثل الأسواق النفطية، وجميع الدول التي لديها نفط وبالفعل عندما تسوق نفطها لا توقف صادرات الدول الأخرى، والكل يعمل على تسويق نفطه والخطوط الملاحية للموانئ ايضا لا تتعارض فيما بينها بل كل ميناء له سوقه الخاص وسيحصل هناك تكامل بين هذه الموانئ".وذكر السعداوي أن "هنالك 3 مكونات لمشروع طريق التنمية الأول ميناء الفاو الكبير والثاني طريق السكة الحديد والثالث هو الطريق البري السريع، ونسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير بالنسبة لمشاريع الأرصفة الخمسة وصلت إلى 85%، والطريق الرابط بين ميناء الفاو وام قصر 56%، والنفق المغمور 35%، أعمال الحفر البحري والردم 66%، والقناة الملاحية 39%".وبين السعداوي أن "نسب الإنجاز بالنسبة للتصاميم الأولية لسكة الحديد في طريق التنمية بلغت حتى 53%، والتصميم الاساسي لطريق البر السريع وصل إلى 31%، ونسبة الإنجاز الكلية لأعمال العقد 43% وهناك تقدم كبير، والشركة الايطالية الاستشارية التي استعين بها في المشروع هي الآن بمرحلة اجراء فحوصات التربة وكذلك يجب حسم التعارضات مع المحافظات التي يمر فيها مشروع طريق التنمية واول محافظتين استكملت اجراءاتهما هما المثنى والديوانية".وبين أنه "شكلت لجنة مشتركة من وزارتي النقل العراقية والتركية بعضوية مكتب رئيس الوزراء العراقي للتباحث حول مشاريع طريق التنمية وعقدت عدة اجتماعات في بغداد وأنقرة وكذلك زار وفد تركي النقطة الرابطة الحدودية مع فيشخابور أقصى شمال العراق وكذلك استكملت تركيا بالتشاور مع المستشار الايطالي لوزارة النقل العراقية جميع الجوانب الفنية التي تطابقت مع الرؤية والمواصفات التي حددها المستشار الايطالي لوزارة النقل العراقية، وايضا الأسبوع القادم ستذهب اللجنة المشكلة العراقية الى أنقرة لبحث ما تبقى من تفاصيل المشروع".