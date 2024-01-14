محكمة استئناف الكرخ تعلن عن خطة من ثلاثة محاور لمكافحة الفساد

2024-01-14 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت محكمة استئناف الكرخ، اليوم الأحد، عن خطة من ثلاثة محاور لمكافحة الفساد، فيما أشارت الى اتباع توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين.وقال نائب رئيس المحكمة/ قاضي محكمة تحقيق النزاهة، ضياء جعفر، في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة التي أعدها القضاء لمكافحة الفساد تضمنت ثلاثة محاور؛ الأول وقائي، والثاني بمتابعة الجرائم وملاحقة مرتكبيها والتوسع بالتحقيقات المالية الموازية لجبر الضرر، والثالث هو التوعية ونشر الثقافة بضرورة مكافحة جرائم الفساد".وأضاف، أن "محكمة التمييز الاتحادية الموقرة اتبعت التفسير المتطور للنصوص القانونية والوقائع، وقد أدى اتباع هذا التفسير إلى توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة، وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين".