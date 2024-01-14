أكرم عفيف والهيدوس يوجهان رسالة لهداف الجزائر عبر "العربي الجديد"

2024-01-14 20:30:03 - المصدر: العربي الجديد

وجّه نجما منتخب قطر أكرم عفيف وحسن الهيدوس رسالة لمهاجم وهداف منتخب الجزائر، بغداد بونجاح، وذلك قبل خوض الأخير أول مباراة له في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، غداً الاثنين في مواجهة أنغولا.

وجاء حديث النجمين أكرم عفيف وحسن الهيدوس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، من داخل المنطقة المختلطة المخصصة للصحافيين، بعد نهاية مباراة منتخب قطر ضد منتخب لبنان، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثية نظيفة، في أول مواجهة من بطولة كأس آسيا 2023.

وقال أكرم عفيف الذي سجل هدفين في مرمى منتخب لبنان في رسالة لنجم الجزائر بغداد بونجاح زميله في نادي السد القطري: "بغداد حبيبي بالتوفيق في كأس أمم أفريقيا، وإن شاء الله تحرز أهدافاً في البطولة".

في المقابل، وجه نجم خط وسط منتخب قطر رسالة قوية لبونجاح أيضاً قبل انطلاق رحلته في بطولة كأس أمم أفريقيا، وقال: "أتمنى التوفيق لمنتخب الجزائر وكل المنتخبات العربية، وبشكل خاص حبيبي بغداد بونجاح، أتمنى له كل التوفيق في البطولة، وإن شاء الله يُتوج بطلاً في النهاية أيضاً".

يُذكر أن منتخب قطر حصد أول 3 نقاط في بطولة كأس آسيا 2023، وسيخوض مباراته الثانية في مواجهة منتخب طاجكستان يوم 17 من الشهر الحالي، سعياً لتحقيق الفوز الثاني توالياً.

ويسعى منتخب قطر لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه، وذلك بعدما كان قد تُوج في وقتٍ سابق عام 2019، حين هزم في النهائي نظيره الياباني، وهذه المرة سيكون الفوز بطعم مختلف، خاصة أن البطولة تقام بين جماهيره وعلى أرضه.