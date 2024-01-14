رئيس إقليم كوردستان يختم زيارته لبغداد بلقاء الضاري

2024-01-14 20:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، لقاءاته بزعامة الكتل السياسية في بغداد باجتماع مع الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري.

وذكر إعلام رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني والضاري بحثا الأوضاع في البلاد واتفقا في الرأي بوجوب الأخذ بالمصلحة الوطنية العليا بكل السبل، وشددا على الاستقرار السياسي والأمني للعراق والوئام والتعاضد بين مكونات البلد.

وفي محور آخر من اللقاء، أكد الجانبان على حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان، وعلى دعم المساعي الرامية إلى حل مشاكله مع الحكومة الاتحادية العراقية وضمان حقوقه ومستحقاته.