إشادة كويتية بالمسرح العراقي: قدم الكثير منذ السبعينيات

2024-01-14 20:46:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأشاد عضو مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح الفنان الكويتي محمد المنصور اليوم الاحد، بالمسرح العراقي، مؤكدا أنه ترك بصمات قوية منذ سبعينيات القرن الماضي.وقال المنصور لوكالة الأنباء العراقية (واع): "قدم المسرح العراقي الكثير من الأعمال التي تحمل هموم الشعب، ولطالما تنافس بقوة مع نظرائه في الدول العربية وحصد الجوائز".وأضاف، "كنا نشارك في المهرجانات المسرحية، لنطلع على ما يقدمه المسرح العراقي، فهو غالباً ما يحكي عن واقعنا الإنساني كعرب اجتماعيا وقوميا وترك بصمات قوية منذ سبعينيات القرن الماضي".وتابع "أشجع على الأعمال المشتركة لتحقيق تلاقح في الافكار والثقافات والعطاء، وعملت كثيرا مع الفنان الكبير صقر الجود وهو من أسس مسرح الخليج وقدم المسرح الكويتي بشكل خاص وعام".وأكد المنصور أن "للمسرح رسالة، لا بد ان تنتقل من مرحلة لمرحلة وجيل لآخر ، وفي كل عقد من السنوات يظهر بلون جديد مختلف، ولكي تحاكي الواقع يجب ان تكون واقعي، وعليك ان لاتحلق او تبتعد فوق بافكارك وتصل للمتلقي بإبداعك ليتناغم مع طرحك"وتابع أن "ثمة سعي الى الشهرة على حساب الفكرة، بمعنى المال اولاً، بالإضافة الى وسائل السوشل ميديا التي شوهت وغيرت مفهوم الثقافة، وبعض الأعمال خالية من الروح".وعن جديده، أوضح الفنان محمد المنصور" انتهيت من مسلسل (الخن) اي مخزن السفينة الذي تدور أحداثه بين الكويت وزنجبار، وهي فكرة واقعية حقيقية حدثت في نهاية الاربعينيات عن تاجرين من الكويت وزنجبار وما يحدث لأسرتيهما، والعمل يشاركني فيه نوال الفيلكاوي وبدر العنزي من اخراج حسين نشتي، وسيعرض في شهر رمضان المبارك ".