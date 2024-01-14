عمليات سامراء تكشف تفاصيل خطة تأمين زيارة الإمام الهادي بذكرى استشهاده

2024-01-14 22:02:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديكشفت قيادة عمليات سامراء، تفاصيل خطة تأمين زيارة الإمام الهادي بذكرى استشهاده.وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي مثجل المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "الخطة تشمل تأمين مدينة سامراء وقضائي بلد والدجيل وتم إسناد المهام لقيادة عمليات سامراء لتأمين هذه الزيارة بعدة قطعات من وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي".وأضاف، أنه "سبقت تنفيذ الخطة تنفيذ عمليات استباقية لتأمين الحدود الفاصلة مع قيادات عمليات صلاح الدين وديالى والأنبار وبغداد ونفذنا عدة واجبات وعمليات استباقية لغرض تفتيش الحدود الفاصلة وتأمينها باتجاه قاطع المسؤولية".وتابع "بالنسبة للعمل الخدمي هناك خطة تنفذها القائمقاميات الموجودة في هذه المدن لتوفير الخدمات للزائرين الوافدين الى العتبات المقدسة الموجودة ضمن قاطع المسؤولية".