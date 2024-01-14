وزارة التعليم تقرر إيقاف استحداث كليات الطب والصيدلة الأهلية

2024-01-14 22:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة التعليم العالي، يوم الأحد، عن قرار إيقاف استحداث كليات طب الأسنان والصيدلة الأهلية، بناء على طلب وزارة التخطيط.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قرار الإيقاف بدأ من العام الدراسي الحالي، حين جرى البت بتوصيات محضر لجنة القرار 92 الذي يتضمن تقليل الأعداد، وإيقاف استحداث كليات جديدة".

وأضاف أن "التوصيات الأولية للجنة القرار 92 تتضمن أيضاً رفع معدلات القبول في كلية طب الأسنان والصيدلة إلى 90 كحد أدنى".