بشار رسن: العراق لا يخشى اليابان وهذه المباراة الأهم في كأس آسيا

2024-01-14 22:30:04 - المصدر: العربي الجديد

حلّ بشار رسن نجم منتخب العراق ضيفاً في "العربي الجديد"، من أجل الحديث عن استعدادات "أسود الرافدين" لبطولة كأس آسيا في قطر، ومواجهة منتخب اليابان القوية التي تنتظرهم في مرحلة المجموعات.

وحول استعداد منتخب العراق لكأس آسيا، أجاب بشار رسن: "خضنا مباراة ودية ضد منتخب كوريا الجنوبية في أبوظبي، ونريد الاستفادة من النقاط الإيجابية والعمل على تصحيح السلبيات، وسندخل البطولة بجهوزية كاملة، وأريد من جماهيرنا مساندتنا".

وتابع بشار رسن: "الجهاز الفني سيختار الأنسب وفق سير المواجهات في كأس آسيا، وأتمنى من جميع نجوم منتخب العراق تقديم كل شيء لديهم في المواجهات خلال المسابقة القارية، وبإذن الله سنكون رقماً صعباً للغاية".

وعن منتخب اليابان، قال بشار رسن: "إنهم مرشحون للتتويج بلقب كأس آسيا بسبب ما فعلوه خلال بطولات كأس العالم الأخيرة، بالإضافة إلى نتائجهم في الفترة الأخيرة التي كانت جيدة، لكن نحن الآن في بطولة بنظام التجمع، والجزئيات البسيطة من الممكن أن تحسم المواجهات لصالحك".

وأضاف: "نحترم منتخب اليابان ولا نخافه، لأننا نحن منتخب العراق لدينا تاريخ في البطولة القارية ويوجد بيننا نجوم على مستوى عالٍ للغاية، وأعتبر أن المواجهة ضد منتخب إندونيسيا هي الأهم بالنسبة لنا في كأس آسيا".

أما عن مكان وجوده عندما توج منتخب العراق بلقب بطولة كأس آسيا عام 2007، قال بشار رسن: "لقد كانت لحظات جنونية بالنسبة لي عندما كنت طفلاً، بعدما احتفلت بما حققه نجومنا، والشعب العراقي يواصل تذكرها، وأتمنى أن نرسم السعادة على وجوه جماهيرنا".

وأضاف بشار رسن عن حظوظ منتخب العراق في كأس آسيا: "البطولة الوحيدة التي لم نكن مرشحين فيها كانت عام 2007، لكن كرة القدم لا تعتمد على التاريخ وإنما على الحاضر، وتحترم ما يقدمه النجوم في المباريات، وربما الجميع يشاهدنا في مراكز متقدمة خلال هذه البطولة".

وكشف بشار رسن عن المرشيحين للصعود إلى نصف نهائي كأس آسيا، بقوله: "لم أشاهد مستويات المنتخبات، لكن أعتقد أن هناك مفاجآت ستحدث، إلا أنني أتوقع وصول المنتخبات من شرق آسيا، التي دائماً تكون مرشحة، وربما سيصلون إلى المباراة النهائية".

واختتم بشار رسن حديثه: "أعتقد أن إقامة بطولة كأس آسيا في قطر، ستكون فأل خير علينا في منتخب العراق، ولمَ لا نشاهد منتخبين عربيين في نهائي المسابقة القارية، وإقامتها في قطر هي حافز لنا جميعاً".