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إيران تختتم اليوم الثالث بفوز كبير على فلسطين في بطولة آسيا

إيران تختتم اليوم الثالث بفوز كبير على فلسطين في بطولة آسيا
إيران تختتم اليوم الثالث بفوز كبير على فلسطين في بطولة آسيا
2024-01-14 22:38:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب الإيراني فوزا كبيرا على المنتخب الفلسطيني الوطني بنتيجة 4-1 في اخر مباريات "اليوم الاحد" لبطولة اسيا لكرة القدم.

جرت المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد المدينة التعليمية.

انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب إيران بنتيجة 3-1، وجاءت أهداف إيران عن طريق كريم أنصار ريفرد في الدقيقة الثانية، وشجاع خليل زادة في الدقيقة 12 ومهدي غايدي في الدقيقة 38، بينما جاء هدف منتخب فلسطين في الدقيقة 45+6 عن طريق اللاعب تامر صيام.

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب إيران هدفه الرابع في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب سردار ازمون.

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