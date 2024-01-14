مصرع خمسة أشخاص بحادث سير مروع في نينوى

2024-01-14 22:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، مساء الأحد، بمصرع خمسة أشخاص من عائلة واحدة، نتيجة حادث سير مروع في محافظة نينوى.

وقال مدير ناحية النمرود احمد عبيد العيسى، لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم جراء حادث سير مروري مقابل قرية يرغنتي ضمن ناحية النمرود جنوب شرق الموصل، على الطريق الرئيسي (موصل -كركوك)".

وأضاف العيسى، أن "سيارة إسعاف نقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقاً في الحادث".