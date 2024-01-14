2024-01-14 23:28:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الأحد، قصف ثلاث قواعد أمريكية في العراق وسوريا، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.

وذكر بيان صادر عن "المقاومة الاسلامية في العراق" ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجاهدي المقاومة هاجموا بواسطة الصواريخ و الطائرات المسيّرة، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا (قاعدة خراب الجير، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة كونيكو)".

وأضاف البيان، أن "هذه الضربات جاءت "استمرارًا لنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة"، مؤكداً "استمرار المقاومة في دكّ معاقل العدو".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، للوكالة، بـ"ضبط العجلة التي نفذ فيها الهجوم الصاروخي في قرية المرة بناحية ربيعة ضمن محافظة نينوى".