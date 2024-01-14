قصف صاروخي على قاعدة أميركية شرقي سورية

2024-01-14 23:30:08 - المصدر: العربي الجديد

تعرضت قاعدة أميركية في معمل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور شرقي سورية، لقصف صاروخي مساء اليوم الأحد، في حين قتل عناصر من قوات النظام السوري في قصف تركي استهدف الحسكة شمالي البلاد.

وقال مراسل "العربي الجديد" إن عدة صواريخ أطلقتها المليشيات الإيرانية على معمل غاز "كونيكو" الذي تتخذه القوات الأميركية في دير الزور قاعدة لها، سقطت بين منازل المدنيين على مقربة من القاعدة دون أن تسجل خسائر بشرية.

والهجوم هو الثالث خلال يومين، حيث أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ليل السبت الأحد قصف قاعدتي حقل العمر والقرية الخضراء برشقات صاروخية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان تعرض القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر الفائت لـ91 هجوما ضمن حملة "نصرة غزة".

قصف تركي على النظام السوري

من جانب آخر، قتل 5 عناصر من قوات النظام السوري، اليوم الأحد، جراء استهداف مسيرة تركية لمقر أمني بريف القامشلي.

وأفادت وكالة "هاوار" المقربة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن طائرة مسيرة تركية "استهدفت مفرزة أمنية في قرية ذبانة جنوبي شرق القامشلي، مما أدى إلى مقتل 5 عناصر من قوات النظام".

وقال مراسل "العربي الجديد" إن مسيرة تركية استهدفت بصاروخين محيط حاجز كفري سبي ومعمل القرميد بالقرب من قرية كجل عرب على الطريق الدولي جنوب القامشلي، كما استهدفت المسيّرات التركية محطة نفط قرب قرية كري بري بريف القحطانية الغربي، ومعمل الحلاوة والطحين في الريف الغربي لمدينة القامشلي.

وفي وقت سابق اليوم، تسبب القصف التركي على مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال سورية بأضرار كبيرة في البنية التحتية وخروج محطتي كهرباء بالكامل عن الخدمة، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة.

وصعدت تركيا خلال اليومين الماضيين من وتيرة قصفها على شمال سورية، وتقول إنها تستهدف مواقع "الوحدات الكردية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" عقب هجوم على قاعدة لقواتها في العراق، أدى لمقتل تسعة من جنودها.