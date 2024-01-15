2024-01-15 00:16:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد رئيس مجلس مفوضية هيئة الاعلام والاتصالات بسام سالم حسين، أن مهرجان المسرح العربي يعطي حافزاً كبيراً للفنان العراقي .وقال حسين لوكالة الانباء العراقية (واع): أن "العراق سباق الى هذه المنجزات، التي تعطي حافزاً كبيراً للفنان العراقي، بتقديم الافضل، ومنذ الصغر ونحن نشاهد هذا الفن الرصين الذي غذى الذائقة الفنية والجمالية في شخصيتنا، خاصة العروض الجادة تصقل شخصية المشاهد وتضيف له"، مشددا على ضرورة اقامة مثل هذه المهرجانات بكل محافظات العراق، لما لها من اهمية معنوية وثقافية وتوعوية.وأضاف، أن " هناك اهتمام كبير من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالفن والفنانين، لان لديه رؤية حقيقية وقناعة مطلقة بأن الفن رسالة نستطيع من خلالها ان ننهض بكل مجالات الحياة، ولان الفن سلام ومحبة وطمأنينة، والعراق ماضٍ بكل ما هو جديد"، مشيراً الى أن "المستقبل مناط بالتجليات التي تظهر من واقع هذه النشاطات، فالمسرح خالق للثقافة ومقوم لها ومؤسس لوعي المجتمعات ومطور لإنتماء الأفراد لثقافات العالم".