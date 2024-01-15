البحرين تلاقي كوريا.. مهمة صعبة والتعادل مكسب لبيتزي

2024-01-15 01:30:03 - المصدر: العربي الجديد

يدخل منتخب البحرين مواجهته أمام كوريا الجنوبية في اليوم الرابع من كأس آسيا 2023، وهو يعلم صعوبة مواجهة الخصم المرشح لحصد اللقب، حين يلتقيان على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة 13:30 بتوقيت القدس المحتلة (14:30 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة).

يعرف منتخب البحرين أن الشمشون الكوري يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق، وتشكيل خطورة كبيرة على مرماه، بحضور هيونغ مين سون لاعب توتنهام، تحت قيادة الألماني يورغن كلينسمان، الذي يمتلك العديد من اللاعبين الآخرين، أمثال مدافع بايرن ميونخ كيم مين جاي، وجاي سونغ لي من ماينز، وتشان هوانغ لاعب وولفرهامبتون، وكذلك كانغ إن لي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

واستطاع منتخب كوريا تحقيق 6 انتصارات متتالية في آخر المواجهات التي خاضها، كان آخرها على حساب العراق بهدفٍ من دون مقابل.

على الجانب الآخر، لم يحقق منتخب البحرين نتائج طيبة مؤخراً، بعد تعرّضه لـ3 خسارات في آخر ثلاث مباريات، أمام الإمارات 0-2 في التصفيات الآسيوية المشتركة، ثم الخسارة في اللقاءين الوديين بمعسكره التدريبي بالإمارات قبل البطولة أمام أستراليا بهدفين من دون رد، وتبعها بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام أنغولا، مما وضع المدرب خوان أنتونيو بيتزي تحت ضغط كبير، وسيكون الخروج بنقطة واحدة بداية موفقة، لكن عليه حلّ مشكلة العقم الهجومي، لا سيما أنّه راهن على المهاجمين عبد الله يوسف وعبد الله الحشاش.