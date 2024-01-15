بايرن يعارض رغبة ريال مدريد بشأن موسيالا

2024-01-15 08:02:01 - المصدر: واع

متابعة – واعطمأن كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، جماهير ناديه بشأن مستقبل نجم الفريق الشاب جمال موسيالا.وينتهي عقد موسيالا مع بايرن، في صيف 2026، وسط أنباء تفيد برغبة ريال مدريد في ضمه.وقال فرويند، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "سيكون من الرائع إبقاء موسيالا في بايرن لفترة طويلة جدا.. إنه لاعب مميز".وأضاف: "نريده أن يكون أحد رموز النادي، وأن يبقى لفترة طويلة جدا".وسافر بايرن ميونخ إلى البرتغال، لخوض معسكر خارجي، استعدادا لاستئناف النصف الثاني من الموسم.