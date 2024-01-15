تسيير أول رحلة من بغداد الى الدوحة لنقل الجماهير العراقية لمؤازرة منتخبنا الوطني

2024-01-15 09:02:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)،عن تسيير أول رحلة مباشرة من بغداد الى الدوحة لنقل الجماهير العراقية لمؤازرة منتخبنا الوطني في بطولة كأس آسيا.

وكانت الحكومة قد وجهت في 29 من الشهر الماضي، وبهدف مؤازرة رحلة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي انطلقت الجمعة الماضية في قطر، وزارة النقل بتسيير رحلات جوية مخفّضة للعراقيين الراغبين بحضور البطولة، ممن لديهم البطاقات الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المنظمة، كما وجّهت وزارة الخارجية للتواصل مع الجانب القطري من أجل تسهيل حصول تأشيرات دخولهم.



