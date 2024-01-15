اليوم.. منتخبنا الوطني يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة إندونيسيا

2024-01-15 09:30:24 - المصدر: واع

بغداد – واع

يفتتح منتخبنا الوطني بكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين، أولى مبارياته في بطولة آسيا عندما يواجه نظيره الإندونيسي لحساب المجموعــة الرابعة في اللقاء الذي يحتضنه ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويهدف أسود الرافدين الى تحقيق بداية مثالية والفوز على منافسه قبل دخول الجولة الثانية وملاقاة اليابان ومن ثم مواصلة المشوار قبل لقاء فيتنام في الجولة الثالثة والأخيرة .

وسيرتدي منتخبنا الطقم الأبيض الكامل بينما يرتدي حراسُ المرمى اللون الأصفر، فيما سيرتدي منتخبُ إندونيسيا الطقم الأحمر الكامل وحراسه باللونِ السماوي.