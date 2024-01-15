إرتفاع أسعار خامي البصرة وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط

2024-01-15 09:31:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" بشكل طفيف، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 17 سنتاً ليصل إلى 71.92 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 17سنتاً ليصل الى 74.47 دولارا.ً

وارتفعت أسعار النفط العالمية وسط حالة ترقب من المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أمريكية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.