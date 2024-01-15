تكليف عضو مجلس النواب السابق اكتفاء الحسناوي بمهام وكيل وزارة البيئة.. وثيقة

2024-01-15 09:46:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قراراً بتكليف عضو مجلس النواب السابق اكتفاء الحسناوي بمهام وكيل وزارة البيئة.

واشارت وثيقة موقعة من قبل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء احسان العوادي وصادرة في (11 كانون الثاني 2024) وحصلت وكالة "بغداد اليوم" على نسخة منها الى انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى موافقة رئيس مجلس الوزراء تقرر تكليف اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي بمهام الوكيل الاداري والمالي لوزارة المالية".

يشار الى ان اكتفاء الحسناوي برلمانية سابقة شغلت منصب عضو مجلس النواب في الدورة البرلمانية الرابعة عن كتلة صادقون المنضوية بالإطار التنسيقي في الوقت الحالي.