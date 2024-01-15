2024-01-15 10:14:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 152750 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا في محلات الصيرفة سعر البيع 152400 دينار وسعر الشراء 152300 دينار مقابل 100 دولار.