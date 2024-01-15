المالية تعلن استمرار إتاحة سندات الإعمار لغاية 30 كانون الثاني

2024-01-15 10:40:08 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الاستمرار بإتاحة سندات الإعمار أمام المواطنين لغاية 30 كانون الثاني.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لفقرات البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية المتمثلة بحركة الإعمار والبناء الى جانب تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات ،أعلنت وزارة المالية /دائرة الدين العام بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، عن الاستمرار بإتاحة (سندات الإعمار) الإصدارية الثالثة للبيع أمام المواطنين لغاية 30 كانون الثاني 2024".وأوضح، أن "الإصدارية الجديدة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي، قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية وستكون متاحة على شكل فئتين، الأولى بسعر 500 ألف دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% ، لمدة سنتين، والثانية بسعر مليون دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة 4 سنوات".وأشار، الى أن "شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ما ورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023"، مبيناً أن "هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب الى أحد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي".ودعت الوزارة وفقاً للبيان، "المستثمرين والمواطنين الى انتهاز العرض وأخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية".