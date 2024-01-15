وزير التربية يوافق على دوام مدارس الديانة المسيحية السبت واستثنائها من دوام الاحد

2024-01-15 10:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدر وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، الموافقة على دوام مدارس الديانة المسيحية يوم السبت واستثنائها من الدوام يوم الاحد، نظرا للخصوصية الدينية.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وافق على دوام مدارس الديانة المسيحية يوم السبت واستثنائها من الدوام يوم الاحد".

وأضاف، أن "هذا القرار جاء نظرا للخصوصية الدينية المتعلقة بالملاكات والتلاميذ والطلبة في المدارس التابعة للدراسة السريانية الخاصة بشريحة الطائفة المسيحية وفسح المجال لهم للمشاركة في الطقوس والصلوات" .